شاهد بالفيديو: لحظات تحبس الأنفاس عاشها ركاب طائرة "بوينغ" هبطت اضطراريا

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يزيد بن سلمان - شبوة - قررت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة إعدام 9 من شباب الثورة معتقلين لديها منذ 2011 . وبحسب المصادر فقد حكم قاض حوثي يدعى عبدالملك شرف الدين بإعدامهم

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