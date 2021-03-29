شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الإتصالات تشارك في إطلاق مبادرة التعاون بين الجامعة العربية والصين في مجال أمن البيانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بلادنا، اليوم الإثنين في فعالية إطلاق مبادرة التعاون بين جامعة الدول العربية والصين في مجال أمن البيانات التي تتطابق مع المبادئ الإساسية المتعلقة بهذا المجال في إطار الأمم المتحدة .



وجاءت مشاركة اليمن في الفعالية التي عقدت إفتراضياً ومثلها فيها رئيس المكتب الفني بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، وائل طرموم، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها أمن البيانات الدولي مع كافة الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والكيانات التابعة له.

وتدعو المبادرة جميع الدول إلى التركيز بشكل متساو على التنمية والأمن، واتباع نهج متوازن للتقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وحماية الأمن القومي والمصلحة العامة .. مؤكدة على أنه يتعين على جميع الأطراف تكثيف سُبُل الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل، وتضافر الجهود لإقامة مستقبل مشترك للفضاء السيبراني يتسم بالسلم، والأمن، والانفتاح، والتعاون والنظام.