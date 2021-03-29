احترازًا من كورونا.. تعليق الأنشطة الرياضية والتجمعات بوادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن، مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت، الأحد، تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات الجماهيرية، والاحتفالات والفعاليات الرسمية الغير ضرورية؛ احترازا من وباء كورونا.

ووجه مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت، تعميماً إلى رؤوساء فروع الاتحادات الرياضية والأندية الأهلية بوادي حضرموت والصحراء، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وألزم التعميم، ارتداء الكمامات اثناء الاجتماعات في الزحام، والابتعاد عن التجمعات.

وسجلت محافظة حضرموت الأعلى بين المحافظات اليمنية من حيث أعداد الوفيات والإصابة بوباء كورونا منذ إعلان تسجيل أول حالة في مارس من العام الماضي.

وبلغ عدد الوفيات من الفيروس بحضرموت حتى اليوم 478، و797 حالة تعافٍ، وإصابة 1895 بحسب الاحصائية اليومية الصادرةعن لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا.