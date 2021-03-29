شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة التخطيط يناقش مع اليونيسيف الترتيبات النهائية لتنفيذ المسح الأسري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع أخصائي مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات في منظمة اليونيسيف محمود شاكر، الترتيبات النهائية لتنفيذ المنظمة خلال الفترة المقبلة، المسح الأسري بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي حضره مدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي، على استيفاء منظمة اليونيسيف متطلبات تنفيذ مشروع المسح الأسري بما فيها الترتيبات الخاصة باللجان الإدارية والفنية والبرنامج الزمني المحدد.