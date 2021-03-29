اختتام ورشة عمل بسيئون حول أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار عبر الآليات الدولية والقرارات الأممية لتمكين المرأة.



وهدفت الورشة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام الى خلق حوار بين 13 امرأة مشاركة والخروج بتوصيات تسهم في دعم مشاركتهن في عمليات بناء السلام.

وفي اختتام الورشة أوضح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية تمكين المرأة للوصول الى المراكز القيادية والمشاركة في صنع القرار باعتبارها شريك أساسي وفاعل في العملية التنموية ،

وأوصت الورشة التي شهدت نقاش مستفيض من قبل المشاركين بتشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ ورش عمل شهرية للتوعية بالخلفية التشريعية والحقوقية والخروج بمخرجات عملية ، وإشراك المرأة في الإدارات التنفيذية للدوائر الحكومية والسلطات المحلية .