الصندوق الاجتماعي للتنمية ينفذ برنامج التوعية الإرشادي الزراعي بمديرية غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، اليوم، برنامج التوعية الإرشادي الزراعي بمديرية غيل باوزير، ضمن مشروع تطوير إنتاجية محاصيل الخضار بمحافظة حضرموت.



واوضح مدرب الدورة رئيس فريق مدريتي الشحر وغيل باوزير علي بريك، بأن إجمالي المتدربين في الدورة والمستفيدين من المشروع في مديرية غيل باوزير بلغوا 20 مزارعا..مشيرا الى ان المشاركين تعرفوا على معارف نظرية وعملية حول التقنيات الزراعية الحديثة في الري والشتلات وبرامج الأسمدة المركبة والسلامة المهنية وطرق الوقاية من الآفات الحشرية والمرضية واساليب مكافحتها.

ولفت إلى أن الدورة ستستهدف أيضا خلال هذا الأسبوع 20 مزارعا في مدينة الشحر، وقد سبقتها عدد من الأنشطة والبرامج كالإشراف على الحقول وتجهيزها وسيعقبها تطبيق عملي للمزراعين ضمن برنامج مشروع تطوير إنتاجية محاصيل الخضار بالمحافظة.

من جانبه اشار ضابط مشاريع وحدة الزراعة بالصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا عبدالناصر المسب، بأن مشروع تطوير إنتاجية محاصيل الخضار ينفذه فرع الصندوق بالمكلا ويستهدف 100 مزارعا 20 منهم في مديرية الشحر و20 في مديرية غيل باوزير و60 في مديرية حريضة..لافتا إلى أن المشروع سيقوم بدعم المزارعين المستهدفين في كافة الجوانب المتعلقة بتحسين منتجات محاصيل الخضار من خلال بناء قدراتهم وتطويرها وتبني وسائل إنتاجية زراعية حديثة .