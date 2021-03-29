فريق الرصد التابع للجنة التحقيق الوطنية يطلع على حجم الأضرار في مخيمات النازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ فريق الرصد التابع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مخيمات (الميل والخير وتواصل) للنازحين في منطقة الميل شمال محافظة مأرب المتضررة من القصف الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.



واطلع فريق الرصد،على حجم المعاناة الإنسانية والمعيشية الصعبة التي تمر بها عشرات الأسر النازحة التى أجبرت على مغادرة مخيماتها اثر قصف المليشيات بالمدافع وقذائف الهاون.

واستمع فريق الرصد، إلى عدد من النازحين المتضررين من القصف الأخير الذي تعرضت له مخيمات الميل، ووثقوا شهاداتهم، ورصدوا الانتهاكات التي تعرضت لها تلك المخيمات وحجم الخسائر والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها جراء القصف الحوثي المتواصل عليها.