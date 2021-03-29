نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي محافظي صنعاء وصعدة والبيضاء وريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث، اليوم، مع محافظي محافظات صنعاء اللواء عبد القوي شريف ،وصعدة اللواء هادي طرشان الوائلي والبيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي وريمة اللواء محمد علي الحوري، مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في محافظاتهم.



واستمع أبو الغيث من شريف والوائلي والسوادي والحوري، إلى شرح موجز عن آخر المستجدات الميدانية والعسكرية في جبهات محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء، وما يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من انتصارات كبيرة على المليشيات الحوثية الانقلابية في تلك الجبهات، وتعرف منهم على أهم الاحتياجات الضرورية واللازمة لاستكمال عمليات تحرير محافظاتهم واستعادتها من سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

واطلع نائب رئيس مجلس الشورى، على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين في المحافظات الأربع، وما يتعرض له المدنيون من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية..مؤكداً عزم القيادة السياسية وبدعم الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية على استكمال معركة تحرير اليمن واستعادة كل المحافظات من سيطرة مليشيات إيران.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى، بدور أبناء محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وريمة وكل أبناء اليمن في دعم وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب، ودورهم في صد العدوان الفاشل الذي تشنه المليشيات الحوثية على المحافظة للشهر الثاني..مشيرا إلى أن الالتفاف الشعبي الواسع والاصطفاف والتلاحم الوطني غير المسبوق من كل أبناء اليمن للدفاع عن محافظة مأرب وإسناد الجيش والمقاومة في كل جبهاتها، قد ساهم في إفشال مخططات طهران الساعية لإسقاط المحافظة.