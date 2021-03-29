إجتماع برئاسة العوج يناقش مشاريع تأهيل وتطوير قطاع الإتصالات في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب منصور العوج، مشاريع قطاع الإتصالات لهذا العام وجهود إعادة تأهيل وتطوير القطاع وتوسعة ورفع كفاءة الإنترنت في عدن .



وأستمع الإجتماع إلى أطروحات قدمها المسؤولين في الشركة اليمنية للإتصالات الدولية "تيليمن" والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية حول الية استيعاب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ايصال الانترنت عبر الفيبر اوبتك والتسهيلات الممكن تقديمها للمستثمرين في هذا القطاع .

وأكد الإجتماع على ضرورة الإسراع في إطلاق مبادرة التعليم الإفتراضي وفقاً لمخرجات إجتماع الوزارة مع البنك الدولي الداعم لهذا التوجه .

حضر الاجتماع وكيل وزارة الاتصالات المهندس محمد موسى ووكيل مساعد وزارة الاتصالات المهندس رغيد السعيد وعدد من المسؤولين .