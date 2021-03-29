تنظيم دورة تدريبية في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف، اليوم، الدورة التدريبية في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات ضد المدنيين في المحافظة.



واشاد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، بجهود لجنة الحقوق والاعلام على جهودها في الاهتمام في الجانب الحقوقي الذي يعتبر من اهم الملفات..مشدداً على اهمية ثوثيق ورصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء الجوف من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً .

واوضح رئيس لجنة الحقوق والاعلام بالمحافظة، إن الدورة تهدف الى اكساب 35 مشارك ومشاركة من جميع مديريات المحافظة، معلومات ومعارف حول التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمصطلحات المستخدمة في الرصد والتوثيق والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات وكيفية إجراء المقابلات وأشكال الرصد.