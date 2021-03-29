شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة يوم المعلم ..وزير التربية ومحافظ حضرموت يكرمان المبرزين في القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ الإعلام التربوي

كرم وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الاثنين، بمدينة المكلا، 380 معلما ومعلمة في القطاع التربوي والتعليمي من مختلف مديريات ساحل حضرموت في حفل خطابي وفني وتكريمي نظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بمناسبة يوم المعلم لعام 2021م.

وفي الحفل الذي نظمته تربية ساحل حضرموت كتقليد سنوي، عبر الوزير العكبري عن سعادته بتواجده في هذا الحفل ناقلا لهم في الوقت ذاته تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مؤكد وقوفهم إلى جانب أبناء المحافظة في تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال: نقف في هذا الحفل البهيج أمام أستاذتنا ومعلمينا وكلي فخر واعتزاز بهذا اليوم وحضرموت التي أتيت من أبنائها ومكوناتها تؤكد دوما أنها محور أساسي في المعادلة السياسية والوطنية، ويجب أن يستشعر الجميع في المرحلة أننا أمام ظرف صعب ومعركة وطنية تتطلب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المنجزات التي تحققت وستتحقق بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، مؤكدا أن حضرموت تمثل نقطة الضوء وأحد النماذج التي يحتذى بها.

وحيا الوزير الجهود التي بذلها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بدعم من السلطة المحلية التي أولت القطاع التربوي اهتمامها وبذلت المزيد من الجهود في سبيل تحقيق المنجزات على صعيد البنية التحتية والتأهيل والتدريب، لافتا إلى ضرورة التأسيس للمستقبل ونعزز جهود السلطة المحلية ونقف إلى جانبها في استقرار العملية التربوية والتعليمية.

وأضاف نقدر المعلم ونستشعر حجم المعاناة وأتينا من هذا الميدان والمجتمع، وحملناها إلى رئاسة مجلس الوزراء وقدمنا مقترحات لحل إشكالية وسنظل نطالب بها حتى ينال المعلم حقوقه، منوها إلى أن الوزارة تثمن وتشيد بالدور الذي قدمه المعلم وتسعى جاهدة لإعادة وتعزيز دوره الذي ضعف خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف القاسية التي يمر بها البلد، موضحا أن الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية وتواجهها الحكومة كافة الأصعدة، مجددا التأكيد على الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي في جميع المحافظات.

من جهته أعرب محافظ حضرموت عن سعادته بتواجده في هذا العمل السنوي الذي ينظمه مكتب الوزارة، مشيرا إلى أن هذا القطاع التربوي حظي بنصيب الأسد من التنمية بالمحافظة، مشددا على الاستفادة من هذا الدعم والحفاظ عليه.

وأضاف أنه آن الأوان لإحداث ثورة حقيقية في التعليم خاصة في ظل توفر كل المقومات، لافتا إلى أن تطوير الوسائل التعليمية هو هدفنا خلال السنوات الخمس القادمة، ويجب أن تكون حضرموت قبلة للتعليم والمؤشرات تعطي الثقة لذلك.

وعرج المحافظ البحسني في كلمته إلى الأوضاع الخدمية التي تعيشها المحافظة خاصة في مجال الكهرباء، وميناء المكلا ومطار الريان وغيرها.

فيما تطرق وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الانجازات التطويرية التي شهدها القطاع التربوي والتعليمي بساحل حضرموت، بدعم من محافظ حضرموت.

واستعرض عبدون آلية الاختيار المبرزين من المعلمين والكوادر التربوية من خلال إعطاء صلاحيات لمديريات برفع معلميها حيث وجدت الترشيحات طريقها بعدد 380 معلما ونادرا، مؤكدا أن هذا التكريم هي محاولة لرد الوفاء والاعتراف بدوره في المجتمع والوطن، باعتباره مركز الدائرة لما يقدمه داخل حجرات الدرس وقدوة تربوية على تنشئة الأجيال.

وألقى كلمة المكرمين المعلم محسن عوض القعيطي أشار فيها إلى أن هذا التكريم جاء بعد سنوات من العمل في الحقل التربوي من أجل أداء رسالة نبيلة وتقديم كل ما لدينا من مهارات ومعارف للطلاب، مضيفا أن هذا العمل أثمر بتخرج العديد من المهندس والطبيب والطيار وغيرهم.

وتخلل الحفل قصيدة شعرية للشاعر الاستاذ رياض بونمي ولوحات استعراضية وفلكلورية لتلاميذ مدرسة مكارم الاخلاق و روضة 14 أكتوبر بالشحر نالت استحسان الحاضرين، كما استعرض الحفل عرض بروجكتر تضمن مسيرة الانجازات التربوية والتعليمية من العام 2017م- 2021م.

واختتم الحفل بتكريم نماذج من المبرزين في القطاع التربوي والتعليمي والفائزين في مسابقة اللوحة الاستعراضية التراثية ضمن خطة الأنشطة اللاصفية للعام الدراسي 2020/2021.

حضر الحفل مستشار وزير التربية والتعليم للشؤون الفنية الدكتور صالح عرم، وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وعدد من مدراء عموم المديريات ومنظمات المجتمع المدني وقيادات مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت.