اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء عموم القطاعات والبرامج ذات العلاقة، تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).



كما تطرق الاجتماع إلى خطط وزارة الصحة في مجابهة الموجة الثانية من كورونا، والوضع الصحي الراهن في البلاد في ظل تداعيات الموجة الثانية من كورونا، وأوضاع مراكز العزل بالمحافظات وموازناتها التشغيلية، وكيفية الارتقاء بعملها وجاهزيتها القصوى ورفدها بالمستلزمات والأدوية التي تمكنها من أداء عملها على أكمل وجه وحل المشكلات التي تعترض عملها وتقييم الاحتياجات الفعلية لها وتغطية العجز فيها، كما جرى تناول الوضع الدوائي الحالي لدى البرنامج الوطني للإمداد الدوائي والاحتياجات الطارئة لأدوية الطوارئ المركزة واسطوانات الأوكسجين وأسرة العناية.

ودعا وزيرالصحة، إلى مراجعة البروتوكولات الخاصة بمراكز العزل بالتنسيق مع الأطباء المعالحين فيها والتعامل مع الوضع الحالي والعمل على وضع أسس ثابتة له .. مشيرا إلى تحديد مراكز ثابتة للعزل ودعمها وفقا والسعة السريرية .. مشددا على الإسراع في تنفيذ التكليفات المحددة والشروع في إنفاذ حملة التثقيف والتوعية الإعلامية من خلال الحشد المجتمعي والبروشورات والملصقات والرسائل الإعلامية الهادفة.