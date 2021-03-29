المحافظ ياسر والوزير كلشات يناقشان أوضاع قطاع الكهرباء بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ، اليوم، برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، أوضاع المنظومة الكهربائية وآليات إعداد دراسة لإنشاء محطة توليد مركزية واستراتيجية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع، الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء واحتياجات محطات التوليد، وسبل رفع حجم الطاقة المنتجة وتوفير الوقود وقطاع الغيار وتحسين الشبكات.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين السلطة المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة لتحسين خدمة الكهرباء والتغلب على الصعوبات خاصة في الظروف الحالية.

فيما أكد الوزير كلشات، أهمية إعداد دراسة متكاملة لإنشاء محطة توليد مركزية بالمحافظة..مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على دعم وتقديم احتياجات ملف الكهرباء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.