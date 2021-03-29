هشله يؤكد على اهمية تعزيز دور عمل منظمات المجتمع المدني بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، على اهمية تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني بالمحافظة والاحتكام لمبدأ الشفافية في اعمالها الميدانية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع في هذه المرحلة الراهنة.



ووجه هشلة خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لممثلي عدد من المنظمات بحضور الوكيل المساعد للمحافظة فهد الطوسلي، بتجديد قاعدة بيانات المنظمات مع ايضاح انشطتها الاجتماعية والميدانية ومستوى علاقاتها بالمنظمات الدولية الداعمة..مشددا على مواصلة الدور الرقابي لمكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة عليها والاشراف المباشر على كافة مناشطها.

واستعرض مدير عام مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة علي عمير، الجوانب القانونية الناظمة لعلاقات منظمات المجتمع المدني بالمكتب .