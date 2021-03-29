وزير المياه يناقش استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في سيئون وتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في وادي وصحراء حضرموت عامر العامري، استكمال الأعمال الجارية في مشروع الصرف الصحي لمديريتي سيئون وتريم.



وتطرق اللقاء بحضور مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير الأشغال العامة في تريم سالم يعمر، إلى مستوى تنفيذ أعمال المشروع الذي سيخدم المجتمع في المديريتين.

واستمع الوزير الشرجبي، من العامري إلى تفاصيل حول استلام مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشكل ابتدائي بعد استكمال أعمال إنجازها، فيما لا تزال الأعمال جارية في شبكة الصرف الصحي في سيئون.

كما تعرف أيضاً على الأعمال المنفذة في مشروع الصرف الصحي بمديرية تريم والذي بلغ نسبة إنجازه تقريبا 30%، بعد أن كانت هناك بعض العقبات في التمويلات تم حلها عبر التواصل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد المهندس الشرجبي، على أهمية إنجاز المشروع الحيوي والهام في موعده المحدد ووفقا للمواصفات الفنية المحددة والمعتمدة لخدمة المواطنين .. مؤكدا حرص وزارة المياه على تذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال المياه والبيئة.