محافظ أبين يناقش سبل مواجهة كورونا والإستعدادات للموسم الزراعي القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم اليوم مع لجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة فيروس كرونا في موجته الثانية عدد من التقارير حول مستجدات الحالة الوبائية لفيرس كرونا وأمراض الحميات من قبل مكتب الصحة العامة والسكان ومركز العزل بزنحبار ومركز الحميات بمستشفى الرازي العام ومستشفى زنجبار والأمومة في مديرية زنجبار وركزت التقارير على اخر المستجدات للحالة الوبائية ومركز الترصد الوبائي .



وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، شدد المحافظ على ضرورة تطبيق تعميم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كرونا للحد من تفشي الفايروس في موجته الثانية .. مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وعدم التداخل في المهام ووجه المحافظ على العمل بحزم في تنفيذ تعميم اللجنة الطوارئ الوطنية العليا واتخاذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة جهوزية مراكز العزل والحميات.

إلى ذلك ناقش محافظ أبين مع رؤساء الجمعيات الزراعية في مديريتي زنجبار وخنفر ومناطق الدلتا استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم الزراعي للصيف القادم والاحتياجات العاجلة لعملية ري الأراضي الزراعية والاستفادة القصوى من مياه السيول وتفادي ذهابها إلى البحر .

وتطرق اللقاء إلى تدخلات وكالة التنمية والمنشآت وأهمية التركيز في تدخلاتها على أهمية الحفاظ على المياة وحجزها لري الأراضي وصيانة القنوات في اودية حسان وبناء ووادي أحور والمناطق الوسطى ومديريات يافع .

حضر اللقاء مدير عام الزراعة والري الدكتور حسين الهيثمي ومديرا عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف ومديرية خنفر ناصر المنصري .