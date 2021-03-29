مقتل مزارع في ضواحي مدينة سيئون في ظروف غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

افادت مصادر مطلعة أن مزارعا لقي حتفة يوم الإثنين، برصاص مجهولين في مدينة سيئون.



وبحسب المصادر فان المزارع يعمل في احد مزارع منطقة الغرفة بمديرية سيئون قتل على يد ( ر. ف. س. ا ) الذي فر هاربا بعد ان اطلق عليه النار حينما كان متسلقا احدى اشجار النخيل دون معرفة الاسباب المؤدية لتنفيذ الجريمة.

بدورها قامت الاجهزة الامنية بفتح تحقيق في الحادث وايداع الجثة ثلاجة المستشفى والتعميم على الجاني لالقاء القبض عليه.

ولقيت الجريمة تنديدا في الاوساط الشعبية وسط مناشدات للاجهزة الامنية بتفعيل الدور الرقابي للامن والقاء القبض على الجناة الذين يؤرقون حياة الامنين