سياسي سعودي يتساءل: هل اعتراف بريطانيا بتسليح إيران للحوثي "صحوة ضمير"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

علق المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، اليوم، على إعلان بريطانيا لاستخدام مليشيات الحوثي الإرهابية لأسلحة إيرانية.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "قبل بداية إبريل وكذبة إبريل الشهيرة بيومين تكتشف بريطانيا وتعلن أخيرًا أن الأسلحة التي تستخدمها عصابة الحوثي هي أسلحة إيرانية وأن الأسلحة الإيرانية تتواجد مع الإرهابيين في كل مكان في منطقة الشرق الأوسط؟ هل هي صحوة ضمير متأخرة أم أنه أصبح من الصعب الصمت على الحقائق؟".