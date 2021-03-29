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محافظ المهرة يوجه بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

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وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، بسرعة توفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي لمواجهة جائحة (كوفيد-19).

 

واكد المحافظ خلال ترأسه،اليوم، اجتماعا لمكتب الصحة وضم أمين المجلس المحلي سالم نيمر، على ضرورة مساندة جهود القطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة، وسرعة تعزيز الكادر الطبي المتخصص والمستلزمات الطبية.

 

وأشاد بجهود الطواقم الطبية، في المستشفيات ومراكز الحميات والعزل، داعيا المواطنين إلى استشعار المسؤولية وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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