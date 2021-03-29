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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العامري يقدم واجب العزاء في وفاة العميد سالم المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021
الخليج 365 - المكـلا
قدّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري اليوم واجب العزاء في وفاة العميد الركن سالم عبدالله المحمدي مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية.
وأعرب اللواء العامري ومعه مساعد المدير العام لشؤون القوى البشرية العقيد مطيع المنهالي ومدير شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد حسن عيدروس اليهري ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الرائد علي عليان خلال الزيارة عن أحر التعازي وخالص المواساة لأسرة الفقيد وآل المحمدي كافة بهذا المصاب الجلل.
وأشاد العامري بمناقب الفقيد وادواره البطولية والنضالية وكذا أعماله في خدمة المجتمع . مشيرا إلى أن رحيله يعد خسارة فادحة على المؤسسة العسكرية.مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله و انا اليه راجعون