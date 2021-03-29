العامري يقدم واجب العزاء في وفاة العميد سالم المحمدي

وأشاد العامري بمناقب الفقيد وادواره البطولية والنضالية وكذا أعماله في خدمة المجتمع . مشيرا إلى أن رحيله يعد خسارة فادحة على المؤسسة العسكرية.مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012