تشييع جثمان قائد المنطقة العسكرية السادسة الشهيد أمين الوائلي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرت، اليوم، بمدينة مأرب مراسيم تشييع جثمان الشهيد البطل اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، وعدد من القيادات العسكرية والامنية الشخصيات الاجتماعية وأقارب الشهيد.



وقال الفريق المقدشي في مراسيم التشييع" إن الشهيد البطل اللواء الركن امين الوائلي كان قائداً فذاً ورجلاً مخلصاً في مختلف الظروف والمراحل التي مر بها الشعب اليمني".

واضاف " أن القائد الوائلي كان من القيادات العسكرية الصادقة وقد عرفناه ورافقناه من الكلية الحربية الى ميادين الشرف والبطولة وهو من القيادات الشامخة الصادقة".

وأكد الوزير المقدشي، أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، ونحن واثقون وموقنون بان ابطال القوات المسلحة والمقاومة الباسلة اكثر تماسكاً وصلابة وانهم سيصنعون الانتصار العظيم..مشيراً الى إن استشهاد اللواء الوائلي وكل من سبقوه يزيدنا عزماً وقوة اصراراً على المضي نحو تحقيق الأهداف التي ضحى الابطال في سبيلها بدمائهم الزكية.

وأضاف المقدشي "نعاهد الله والشعب والقيادة باننا سنسير على درب الشهداء الذين ضحوا بارواحهم وسنضحي بارواحنا واموالنا وكل ما نملك في سبيل الحرية حتى ننتزع صنعاء وكل اليمن من ايدي الفرس ومن ايدي العصابات وان نرفع العلم الجمهوري في جبال مران صعدة".

من جهته عزا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الشعب اليمني والقيادة السياسية والعسكرية في استشهاد اللواء الوائلي.. مشيرا أن الشهيد البطل كان قائداً فذاً وكان مثالاً للقائد الناجح والشجاع والنزيه المحترف، وكان منذ انتسابه للقوات المسلحة حتى استشهاده مقبلاً غير مدبر وهو يناضل دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.