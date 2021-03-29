محافظ المهرة يترأس اجتماعا للوقوف أمام الوضع الصحي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مكتب الصحة العامة والسكان، للوقوف أمام الوضع الصحي بالمحافظة في أعقاب تزايد أعداد الإصابات والوفيات جراء وباء كورونا.



وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، والوكيل الفني، المهندس سالم محمد العبودي، استمع المحافظ من قيادة مكتب الصحة إلى شرح حول الأوضاع الصحية بالمحافظة والاحتياجات العاجلة لمواجهة الوباء.

ووجه المحافظ بن ياسر، بسرعة توفير كافة الاحتياجات الضرورية والمهمة وأبرزها التعزيز بالكادر الطبي المتخصص والمستلزمات الطبية وغيرها لمواجهة الوباء ومساعدة الطواقم الطبية في معالجة المصابين.

وأضاف " نحن جنود إلى جانب الجيش الأبيض وسنسخر كافة الإمكانيات المتاحة وجاهزين لتقديم ما يلزم لدعم القطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة".

وأشاد بالجهود الجبارة التي يبذلها مكتب الصحة والطواقم الطبية والصحية في المستشفيات ومراكز الحميات والعزل، داعيا المواطنين إلى استشعار المسؤولية وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد، ومدير عام شركة النفط بالمحافظة المهندس محسن بلحاف، ومدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ونائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الدكتور مبارك مزيون معيلي وعدد من الكادر الطبي