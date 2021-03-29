فتح مظاريف مناقصتين بالمؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

جرى صباح اليوم الاثنين بمبنى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي بمدينة سيئون فتح مظاريف مناقصتين لتوريد انابيب بلاستيكية لفرع المؤسسة بتريم وطباعة فواتير الاستهلاك الشهرية لفروع المؤسسة، وذلك بحضور مندوبي المكاتب والشركات المتقدمة.



وخلال عملية فتح المظاريف اشار نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية عضو لجنة المناقصات المهندس طه عمر السقاف الى الاهمية التي تمثلها هاتين المناقصتين في صيانة الشبكات الرئيسية والفرعية وديمومة استمراية المياه للمشتركين، وطباعة الفواتير الشهرية للمشتركي المؤسسة الذي بلغ عددهم بنهاية شهر فبراير من العام الجاري 56210 مشترك بعموم المؤسسة.

منوها الى ان المناقصتين تم تمويلهما ذاتيا من قبل الموسسة جراء توقف البرنامج الاستثماري من قبل الحكومة بسبب الحرب والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

مثمنا دعم السلطة المحلية لمشاريع المؤسسة المختلفة..

ومطالبا المشتركين بتسديد فواتيرهم الشهرية لضمان استمرار خدمة المياه وعدم انقطاعها على المواطنين