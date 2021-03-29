انتقالي الصعيد بشبوة يمنح تجهيزات طبية ومعقمات لمستشفى جمال عبدالناصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - شبوة

منحت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين، مستلزمات طبية وأدوية ومعقمات إلى الفريق الطبي بمستشفى جمال عبدالناصر.



وقال سعيد خميس تيمور رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في الصعيد، إن الدعم الطبي ضمن خطة التدخلات الطارئة للقيادة المحلية في المديرية.

وأشار إلى أن الدفعة تشمل أدوية لعلاج الحميات وأجهزة طبية لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس الضغط، والتنفس الصناعي.

وأكد أن القيادة المحلية للمجلس تحرص على مساعدة المستشفى في أداء عمله والتخفيف من معاناة أبناء المديرية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وثمن الدكتور علي باشاه مدير المستشفى، جهود المجلس الانتقالي الجنوبي، ومساندته إدارة المستشفى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة.

يذكر أن المستشفى أطلق نداء استغاثة لرفده بالمعدات والتجهيزات اللازمة لمكافحة تفشي الفيروس الوبائي