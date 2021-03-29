إعلامية تكشف أسرار سفر محمد علي الحوثي لإيران والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم، تفاصيل سفر المدعو محمد علي الحوثي إلى بغداد وطهران.



وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "قيل لي أن محمد علي الحوثي في بغداد لطلب مساعدة مالية! حصلت الموافقة وغادر إلى النجف ومنها إلى طهران, طلب 2 مليار لكنه حصل على 1 مليار دولار وستدفع له على أربع دفعات لاحقاً مع تقديم الاعتذار له وقالوا لو نمتلك لدفعنا لكَ اكثر وأعذرنا على التقصير! معقول هذا صحيح ؟؟".