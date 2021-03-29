الزُبيدي يُعزّي في وفاة العميد سالم عبدالله المحمدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - عدن

بعث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي برقية عزاءٍ ومواساة في وفاة العميد ركن سالم عبدالله المحمدي (أبو قيس)، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبّر الرئيس الزُبيدي في برقيته، عن خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أيمن وعبدالله أبناء الفقيد سالم المحمدي، وإخوانه، وأفراد أسرته، وأبناء قبيلة سيبان عامة، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

وعدد الرئيس الزُبيدي في برقيته، الأدوار الكبيرة التي لعبها الفقيد المحمدي في مشوار حياته العملية، إذ كان من القادة البارزين في سلاح المدرعات بالجيش الجنوبي، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية الجنوبية، خسرت برحيله كادراً كفوءاً، ومثالاً يحتذى به في التضحية والفِداء والاخلاص وحب الوطن.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في ختام برقيته إلى المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون