ميليشيات الحوثي الإرهابية تصدر توجيهات جديدة لتضييق الخناق الاهالي

التعميم الحوثي يوافق نهج تنظيمات داعش والقاعدة، حيث تحججت الميليشيات الحوثية أن المنع يأتي احتراماً وتقديساً لدماء صرعى المليشيا في جبهات القتال.

محمد يوسف

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