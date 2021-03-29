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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيات الحوثي الإرهابية تصدر توجيهات جديدة لتضييق الخناق الاهالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، توجيهات جديدة لتضييق الخناق على أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ووجهت مليشيات الحوثي مشايخ وأعيان بلاد الروس بصنعاء إلى منع المزمار والأغاني في مناسبات الأعراس واستبدالها بالزوامل، محملة إياهم مسؤولية المخالفة.
التعميم الحوثي يوافق نهج تنظيمات داعش والقاعدة، حيث تحججت الميليشيات الحوثية أن المنع يأتي احتراماً وتقديساً لدماء صرعى المليشيا في جبهات القتال.
وطالب المواطنين بأن يكتفوا "بالبرع والزوامل الشعبية" تحلياً منهم بأخلاق وقيم ما أسماها "المسيرة القرآنية".