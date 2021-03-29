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ميليشيات الحوثي الإرهابية تصدر توجيهات جديدة لتضييق الخناق الاهالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

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أصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، توجيهات جديدة لتضييق الخناق على أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

 

ووجهت مليشيات الحوثي مشايخ وأعيان بلاد الروس بصنعاء إلى منع المزمار والأغاني في مناسبات الأعراس واستبدالها بالزوامل، محملة إياهم مسؤولية المخالفة.

 

التعميم الحوثي يوافق نهج تنظيمات داعش والقاعدة، حيث تحججت الميليشيات الحوثية أن المنع يأتي احتراماً وتقديساً لدماء صرعى المليشيا في جبهات القتال.

 

وطالب المواطنين بأن يكتفوا "بالبرع والزوامل الشعبية" تحلياً منهم بأخلاق وقيم ما أسماها "المسيرة القرآنية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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