وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري يرأس اجتماعاً للجنة المناقصات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري اجتماعاً للجنة المناقصات الفرعية بالوادي و الصحراء للإطلاع على مستوى إنجاز مشاريع التنمية و المشاريع المستقبلية في عموم المديريات



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ، شدد الوكيل الكثيري على أعضاء اللجنة و مدراء المؤسسات والأجهزة الحكومية زيادة مستوى الإشراف و المتابعة على المشاريع الجاري تنفيذها و تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عمليات التنفيذ ، مشدداً على أهمية الاشراف المباشر على الدراسات الفنية المرفوعة و التأكد من سلامتها من اي أخطاء أو نواقص

و أستعرض الإجتماع تقرير اللجنة الفنية بخصوص العروض المقدمة لعدد من المناقصات التي تم إنزالها ، حيث أقرت اللجنة إرساء المناقصتين رقم ( 1 ) و ( 2 ) على شركة هاجكو للتجارة و المقاولات الخاصة بمشروع بناء و تجهيز خزان أربعة آلاف متر مكعب بحقل جثمة بتكلفة 632 الف و 79 دولار و مشروع الخط الناقل بالحقل بتكلفة 233 الف و 703 دولار ، و إرساء مشروع بناء الدور الثالث لكلية الطب و العلوم الصحية على مجموعة فوتوكاد بتكلفة 154 الف 641 دولار دولار ، بتمويل من السلطة المحلية من حصة المحافظة من عائدات النفط ، و مشروع تأهيل قاعات لكلية التربية البدنية و الرياضية بجامعة سيئون بالاستاد الأولمبي على المقاول غالب ربيحان بتكلفة 45 مليون و 632 الف و 605 ريال يمني ، و مشروع تجهيز مكاتب فرع وزارة الشباب والرياضة بالوادي بالاستاد الأولمبي على شركة بن حليمان للمقاولات بتكلفة 97 مليون و 168 الف و 140 ريال يمني و مشروع تجهيز قاعة كبرى و ملحقاتها متعددة الأغراض في الإستاد الأولمبي على شركة نجد بتكلفة 139 مليون و 806 الف و 638 ريال بتمويل مشترك بين وزارة الشباب والرياضة و السلطة المحلية بالوادي و الصحراء

و في الإجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع لجنة المناقصات الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت نتائج تحليل مناقصات مشروع ابراج نقل الطاقة 132 ك.ف من المحطة الغازية بترومسيلة - قريو و العروض المقدمة من الشركات المتنافسة و التي تضمنت ائتلافات شركات دولية و محلية لتنفيذها .

كما اطلعت اللجنة على تقرير سير الأعمال في مشاريع القطاع الصحي لاسيما مشاريع المستشفى الأكاديمي و مستشفى القطن الجديد و قسم رقود النساء بهيئة مستشفى سيئون .

كما أقرت لجنة المناقصات إنزال مناقصة مشروع بناء و تجهيز ورش للتدريب العملي مع ملحقاتها للمعهد التقني و الصناعي بسيئون الجاري استكمال أعمال إنشاءه خلال الفتره الحالية ، و أحالت عدد من مقترحات المشاريع و الاعمال الإضافية للجنة الفنية لمراجعتها و رفع المقترحات بشأنها خلال الإجتماع القادم