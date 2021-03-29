مناقشة ترتيبات إنعقاد ورشة إعداد خطة مكتب الصحة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، على الترتيبات الجارية لإنعقاد ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطة الإستراتيجية لمكتب الصحة للأعوام 2021-2025، ينظمها برنامج تعزيز النظام الصحي بالوكالة الألمانية ( جي أي زد ) وجامعة أكون الألمانية.



وتعرف الوكيل السعيدي من فريق العمل المنسق لإنعقاد الورشة الذي يضم الدكتور فكري دريب والدكتور رؤوف الوزير، على اهداف الورشة التي سيتم خلالها وضع الصيغة النهائية لإحتياجات الصحة في عموم مديريات الوادي والصحراء.

وثمن الوكيل المساعد، تدخلات الوكالة الألمانية في القطاع الصحي وبرامج التدريب والتأهيل الهادفة رفع قدرات الكادر الصحي وتحديث معلوماتهم..معربا عن أمله في مساهمة الوكالة الألمانية في تفعيل أنشطة وبرامج البحث العلمي للمشكلات الصحية التي تعاني منها مناطق وادي حضرموت ، وفي مقدمتها انتشار السرطان والفشل الكلوي.