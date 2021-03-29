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منظمة تحذر من ارتفاع أعداد إصابات كورونا في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، من ارتفاع حاد في أعداد الإصابات الخطرة بعدوى كورونا في اليمن.

 

وقالت المنظمة في بيان: إنها سجلت ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بالعدوى خاصة في مدينة عدن جنوبي البلاد وفي مختلف أنحاء اليمن.

 

كما نبّه رئيس بعثة المنظمة في اليمن "رفاييل فيخت" أن ارتفاع الإصابات مثير للخوف ومدعاة لقلق كبير.. داعيا المانحين الدوليين إلى توفير دعم أكبر .

 

من جهتها، قالت منسقة أطباء بلا حدود في اليمن "لاين لوتنز"، إن معظم المصابين يحتاجون إلى مستويات عالية من الرعاية، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة محدودة بسبب الحرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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