شكرا لبحثكم عن خبر عقب نجاح تعويم السفينة الجانحة.. وسم "مصر هتعدي وقد التحدي" يجتاح تويتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اجتاح وسم#مصر_هتعدي_وقد_التحدي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب الإعلان عن نجاح تعويم سفينة "إيفر غيفن" التي علقت في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.

وعبر المغردون، عبر الوسم، عن فرحتهم الكبيرة بنجاح تعويم السفينة الجانحة، مشيرين إلى أن هذا يعتبر انجازاً كبيراً لمصر يؤكد قدرتها على حل الأزمات.

وقال مغردون إن الصبر والإرادة كانا الدافع الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز، رغم كل الضغوط التي واجهت العاملين على حل هذه الأزمة، فقال أحد المغردين: "الصبر والإرادة المصرية القوية كانت هائلة كأحجار الأهرامات وهي التي تنتصر في النهاية رغم كل الضغوطات".

وأكد مغردون أن مصر وأبناءها أثبتوا في هذا الأزمة قدرتهم على حل الأزمات بأوقات قياسية، فقال أحدهم: "الأهم بعد تعويم السفينة تأكيد مصر وأبنائها للعالم قدرتها على حل الأزمات فى أوقات قياسية.. الحمد لله وتحيا مصر".

وقال آخر: "مبروك لكل المصريين نجاحهم بتعويم السفينة وعودة الأمور لطبيعتها.. اثبتت مصر مجددا وكعادتها دائما كفاءتها وقدرتها ع التعامل مع كل التحديات والمشاكل بنجاح #تحيا_مصر".

ووصف مغردون الصباح اليوم بـ "المفرح" و"الجميل" لسماعهم نبأ نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، فقالت إحدى المغردات: "ياله من صباح جميل بجمال مصر.. وتم تحريك السفينة بيد أبناء مصر العظيمة.. شعب غالي ومبدع.. الشكر لك يارب".

وقال آخر: "ما أجمل هذا الصباح بسماع هذا الخبر المفرح بكل تأكيد.. الحمد لله تم تحرير السفينة العالقة وإعادة تعويمها فجر اليوم".

من جانبهم، شكر مغردون الأشخاص الذين وصفوهم بـ"الأبطال"، الذين أسهموا في إتمام عملية تعويم السفينة بنجاح، فقال أحدهم: "الحمدلله غمة وانزاحت.. عمار يا أم الدنيا.. تحيا مصر ورجالها الابطال.. شكرا لجهودكم التي لولاها لما تم حل هذه المشكلة".

وفي سياق متصل، نشر الكثير من المغردين مقاطع فيديو وصوراً للحظات الأولى لتعويم السفينة، معلقين عليها بـ"اللحظات التي أفرحتنا..".