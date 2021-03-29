شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل.. هجوم مسلح على منزل مسؤول مستقيل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم مسلحون يستقلون دراجة نارية منزل مأمور البريقة المستقيل يونس محمد سليمان. ووقع الهجوم عند الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين. وقال مصدر في اسرة سليمان لصحيفة "عدن الغد" ان مسلحين اثنين على متن دراجة نارية اطلقا النار بكثافة على المنزل . وتسبب اطلاق النار باضرار للمنزل دون ان يسفر عن سقوط ضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل قليل.. هجوم مسلح على منزل مسؤول مستقيل في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.