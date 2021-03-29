كابوتا عدن تشتكي من الماء

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يزيد بن سلمان - شبوة - شكا مواطنون في منطقة كابوتا بعدن انقطاع المياه عن منازلهم منذ أسبوعين. وقال مواطنون : أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أسبوعين واهلكتهم أسعار وايتات المياه. وعبر المواطنون عن قلقهم تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك وتزايد الحاجة لاستهلاك المزيد من المياه. وناشد المواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة.

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