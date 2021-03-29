شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة وادي وصحراء حضرموت تتسلم مستلزمات طبية لدعم المستشفيات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، وبالتنسيق مع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة، مستلزمات طبية لدعم المستشفيات الحكومية بتمويل من منظمة (Pure Hands) .



وأوضح منسق المشروع بالمنظمة أيمن بن عبيد، أن هذا الدعم يأتي استجابة لنداء السلطات الصحية بالوادي والصحراء لدعم القطاع الصحي..مشيرا إلى أن التدخل استهدف مستشفيات سيئون وتريم وشبام والقطن بمستلزمات صحية لكافة الاقسام والعلميات.

وأشاد وكيل الكثيري محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، بتدخلات المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي..مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تمكين المستشفيات المستهدفة في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.