وزير الخارجية يبحث مع السفير الكوري سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية كوريا لدى بلادنا تايول كواك، عدداً من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية



كما جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك خصوصاً بين أوساط النازحين الذي طالتهم صواريخ ونيران المليشيات الحوثية..لافتاً إلى أن استمرار التصعيد في ظل سعي المجتمع الدولي لإنجاح مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب يؤكد ارتهان هذه المليشيات لأجندة النظام الإيراني التخريبي في المنطقة..مشدداً بأن الحكومة اليمنية لن تقبل بتكرار تجربة حزب الله في لبنان على أراضيها.

وأكد بن مبارك، حرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، انطلاقاً من واجبها الوطني في حقن دماء جميع اليمنيين، من خلال مواصلة انخراطها الإيجابي والبناء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والشركاء الدوليين.

واشاد وزير الخارجية، بموقف كوريا الثابت تجاه دعم اليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا..مثمناً ما تقدمه كوريا من مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة.

بدوره، جدد السفير الكوري التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الامن والاستقرار..منوهاً إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية الكورية المقدمة للشعب اليمني.