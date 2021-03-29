"صنائع المعروف" تتسلم دراسة انشاء مشغل الملابس والصناعات الجلدية الخيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

استلم رئيس مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية الأستاذ أحمد سعيد غانم، الدراسة النهائية لإنشاء مشغل خياطة الملابس والصناعات الجلدية.



وتهدف الدراسة التي مولتها مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية، إلى ايجاد فرص عمل للأسر الضعيفة والمعوزة في حضرموت، وتشغيل الأيادي العاملة من كلا الجنسين، حيث سيفتح هذا المشروع الخيري أبواب رزق على كل من يعمل فيه، وهذه سياسة تنتهجها المؤسسة لإنتشال الأسر من حالة الفقر والعوز، إلى حالة العمل والعطاء، ويكون أفرادها أُناس منتجين في المجتمع.

وتكونت الدراسة التي نفذتها شركة المنظومة للاستشارات وتطوير الأعمال، من ثلاث مراحل، تم استلام المرحلتين الأولى والثانية من قبل، وهذه المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تضم الجوانب المالية، والإنشائية لمشغل خياطة الملابس، والصناعات الجلدية