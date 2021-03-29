احتجاز مسافرين يمنيين عائدين بسبب حملهم فحوصات PCR مزورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

تحفظت سلطة مطار القاهرة الدولي، الأحد، على مجموعة من اليمنيين العائدين في المطار بعد اكتشاف حملهم فحوصات PCR مزورة.



وذكرت المصادر بأن المحتجزين عائلة مكونة من أب وأم وأولادهم، بالإضافة إلى عائلة أخرى يصل عددهم جميعا إلى 6 أفراد، تم القبض عليهم بتهمة حيازتهم تقارير كورونا مزورة.

المسافرون لا يزالون رهن الاحتجاز إلى جانب أحد سماسرة تلك الفحوصات على اعتبار أنهم يحملون أوراقا مزورة، وهو أمر مخالف لكافة القوانين المصرية المعمول بها في هذا الجانب ويعاقب عليها القانون.

من جهتهم حذر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة "يمنيون في مصر" وكذلك مسؤولو "الجالية اليمنية" من التعامل مع مختبرات غير رسمية والحرص بأن تكون الفحوصات دقيقة خاصة في ظل انتشار واسع للجائحة في اليمن.

الجدير بالذكر أنه تم تخفيض أسعار الفحوصات التي تبدأ من 800 جنيه إلى 1200 وهناك تسهيلات كثيرة ولم تعرف ما هي دوافع هذا التصرف غير المسؤول