اليمن يبحث مع "عرب سات" استكمال ترتيبات تقديم خدمات الانترنت عبر الستالايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج اليوم عبر تقنية الاتصالات المرئي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات العربية "عرب سات" المهندس خالد بالخيور استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات عبر الستالايت.



وفي اللقاء ثمن الوزير العوج الجهود التي يبذلها الجانبين لإنجاز هذا المشروع .. مؤكدا على ضرورة وضع جدول زمني للمشروع بما يسهم في تغطية هذه الخدمة لمختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه قال بالخيور أن العمل يجري بصورة حثيثة لتقديم الرؤية النهائية للمشروع وتحديد المناطق التي سيتم تغطيتها في المرحلة الاولى بناء على مقترحات فريقي العمل المشترك .. منوها بتعاون وزارة الاتصالات من أجل الوصول لنتائج جيدة.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) طارق بكران ومدير عام الإدارة الفنية بالوزارة وائل طرموم ومنسق المشروع المهندسة افراح فتحي وعدد من المسؤولين في الوزارة وشركة عرب سات