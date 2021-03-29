مدير عام مديرية غيل بن يمين يدشن العمل في مشروع سد عين الواقع ببادية المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن مدير عام مديرية غيل بن يمين، صالح محمد مولى الدويلة، العمل في مشروع سد عين الواقع في بادية مديرية غيل بن يمين بمعية الدكتور محمد بانعيمون مشرف المشروع والمهندس سعيد عمر الشوق مدير عام مجموعه الركائز للنقل والمقاولات وحقول النفط والغاز



الاستاذ عمر حسن باجوه نائب مجلس إدارة مجموعة الركائز للنقل والمقاولات وتأتي عملية التدشين بتكليف من قِبل الشيخ عمرو بن حبريش وكيل اول محافظة حضرموت.

حيث سيستفيد من مشروع سد عين عدد كبير من البدو الرُحّل القاطنين في الوديان المجاوره للسد، ويبلغ ارتفاع جدار السد 10 متر وعرضه 35 متر وامتداد 350 متر باتجاه الوادي كما تبلغ السعة التخزينية التقديرية للسد حوالي 18 الف متر مكعب بواقع 18 مليون لتر من المياه، كما يحوي مشروع السد على بناء خزان مياة بسعة مائة الف لتر يقع اسفل الوادي ومرتبط بأنابيب مياة من جدار السد.

وقد تم توقيع عقد تنفيذ مشروع سد عين برعاية الشيخ عمرو بن حبريش وبدعم من فاعلين خير.

وخلال عملية التدشين بعث المدير العام بالمديرية خالص شكره للشيخ عمرو بن حبريش لاهتمامه بمثل هذه المشاريع شاكرا كل الجهات الداعمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.