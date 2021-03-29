مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت يصدر تعميما بتعليق الأنشطة الرياضية والتجمعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء اليوم تعميما الى رؤوساء فروع الاتحادات الرياضية والأندية الأهلية بوادي حضرموت والصحراء بشأن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ضد تفشي وباء كورونا.



وورد في سياق التعميم أنه بناء على تعميم وزير الشباب والرياضة رقم (ص 151 / 2021م فرع) المحرر بتاريخ 24 مارس 2021م ، وعلى خطاب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رقم ( 463/م ح / 2021م ) المحرر بتاريخ 21 مارس 2021م، وعلى تعميم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رقم (4 / 15) المحرر بتاريخ 23 مارس 2021م حول الوضع الصحي يقر تعليق كافة الانشطة الرياضية والشبابية والجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية

كما حث التعميم على أهمية الاخذ بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الإجتماعات والازدحام والابتعاد عن الإجتماعات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات