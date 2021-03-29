منطقة شحير بمديرية غيل باوزير تشهد مظاهرة نسائية سلمية للتنديد بتردي الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - شحير

شهدت منطقة شحير بمديرية غيل باوزير محافظة حضرموت، مظاهرة نسائية سلمية للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية ومطالبة السلطة المحلية بوضع حلول سريعة.



ورفعت المتظاهرات، اللاتي افترشن الأرض، العديد من اللافتات، طالبن فيها بإصلاح منظومة الكهرباء مع قرب شهر رمضان المبارك، وعبرن عن استيائهن من الظروف المعيشية الصعبة.

وكتبت النساء على اللافتات عبارات: "أين خيرات بلادي"، "أين نفطنا وثرواتنا"، "مطلبنا العيش بكرامة وتوفير الكهرباء"، "أنا مواطن مهمش أبسط حقوقي مسلوبة لا ما ولا كهرباء ولا رواتب"، الوضع مخزي ومزري والفقر دق بابه والعيش ما عاد يهنأ يا ساكنين العلالي"، "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول فاسد".

الجدير بالذكر، أن المرأة الحضرمية "أم أحمد"، افترشت قبل أيام أحد شوارع المكلا مع الشارع الحضرمي، حيث بدأ المواطنون بالتعاطف معها والمطالب الحقوقية التي ترفعها للحصول على حياة كريمة.

وظهرت أم أحمد في تسجيل مصور لقناة حضرموت، قالت إنها "لم تخرج من أجل نفسها ولكن من أجل أن تصلح البلاد.. ونستلم رواتب زي الناس.. وينقص سعر المواد الغذائية وتتحسن الخدمات"