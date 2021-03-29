التوقيع على محضر بدء المرحلة الثالثة للأعمال التشطيبية للاستاد الأولمبي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، التوقيع على محضر (استلام موقع) لبدء المرحلة الثالثة للأعمال التشطيبية للاستاد الأولمبي بسيئون بين مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء وشركة بن محمد راشد للمقاولات وتجهيز المنشآت الرياضية.



ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي، على أعمال إنشاء مضمار ترتان لألعاب القوى إضافة إلى رصف المكعبات الخرسانية " الانترلوك" وتنفيذ أعمال أخرى.

وثمّن مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري اهتمام الوزارة باستكمال هذا المشروع الحيوي على عدة مراحل..مشيداً بتدخلات السلطة المحلية بالمحافظة.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بن محمد راشد للمقاولات وتجهيز المنشآت الرياضية المهندس علي صلاح، بأن هذه المرحلة ستتم وفق المخططات والرسوم الهندسية بإشراف كوادر فنية وكفاءات متخصصة..منوهاً حرص الشركة على تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة.