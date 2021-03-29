الوكيل الكثيري يدشن الاختبارات النهائية في مدارس وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020-2021 م بمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديريات وادي حضرموت والصحراء.



واستمع وكيل المحافظة خلال جولته في قاعات الامتحانات بثانوية سيئون النموذجية للبنين، إلى شرح وافٍ من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم ، عن سير عملية الامتحانات التي تقدم لها 75 ألف و810 طالب و61 ألف و472طالبة ، موزعين على 321 مدرسة أساسية و47 ثانوية بمديريات وادي حضرموت والصحراء .

وحث الوكيل الكثيري الطلاب، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من النهوض بالبلد نحو النهضة والبناء ، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

الى ذلك اطلع وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، على سير العمل الجاري في مشروع اعادة تأهيل ثانوية سيئون النموذجية للبنين بتمويل مشترك بين السلطة المحلية بالوادي والصحراء ومؤسسة العون للتنمية..مستمعاً من مدير الثانوية محمد حسان إلى شرحاً حول ما تتضمنه بنود الأعمال في مشروع إعادة تأهيل الثانوية..داعياً إلى تكثيف الأعمال وسرعة إنجاز واستكمال الأعمال المتبقية وفقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة.