شكرا لبحثكم عن خبر الابلاغ عن اختفاء الشابة أوصاف من سوق لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختفت فتاة عشرينة من مدينة الحوطة جنوب اليمن في ظروف غامضة يوم أمس السبت 27.

وروى والد الفتاة وتدعى أوصاف نجيب محمد علي تسكن حي النخارة،، بأن ابنته اختفت فجأة بعد أن خرجت مساء يوم أمس السبت إلى السوق لشراء بعض من المقتنيات الخاصة، قبل انقطاع الاتصال بها.

وأضاف نجيب،، خرجت أوصاف برفقة اختها وزوجة اخيها للسوق، وقد اختفت عنهم رغم محاولات البحث عنها إلا أننا لم نعثر عليها حتى الآن ما اضطرنا لإبلاغ الجهات الأمنية لكن دون جدوى.

وناشد المواطن نجيب وجدها أو عرف أي معلومات عنها التواصل على.. 773473821.