شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستهدفون مخيمات النازحين بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استهدفت جماعة الحوثي، الأحد بقذائف المدفعية مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (شرقي البلاد)، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ونزوح 600 أسرة.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، للأناضول، "إن جماعة الحوثيين استهدفت اليوم مخيمي (الميل، والخير)، شمال غرب مأرب بقذائف المدفعية".

وأوضح، أدى القصف إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم 6 نساء ومسن، وتسبب أيضًا في نزوح 600 أسرة إلى مخيم (السويداء) ، شمال مركز المحافظة المسمى بأسمها، (في موجة نزوح ثانية)".

ووفق المصدر ذاته، "تضم مأرب أكبر تكتل للنازحين بالبلاد، حيث تستقبل نحو مليونين و194 ألف نازح، فروا من العنف بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما أدلى به رئيس الوحدة التنفيذية بمأرب، حتى ساعة كتابة الخبر ( ).

ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، تشهد جبهات القتال في محافظة مأرب معارك عنيفة، حيث يسعى الحوثيون للتقدم نحو مركز المحافظة الغنية بالنفط، والمعقل الرئيس لقوات الحكومة.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.