شكرا لبحثكم عن خبر الشرجبي ينضم لمكتب طارق عفاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن شيخ مشائخ الحجرية، محمد عبد الولي الشرجبي، في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، انضمامه إلى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.

وقال: نعلن تأييدنا للمكتب السياسي وانضمامنا له انضماما شاملا حتى يتحقق السلام للشعب اليمني.

وخاطب العميد طارق: نجدد العهد لله ثم للوطن والثورة ولكم بالمضي تحت قيادتكم الحكيمة لاستكمال معركة التحرير واستعادة الدولة وتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة التي خرجنا من أجلها انطلاقا من ثورة الثاني من ديسمبر، وتنفيذا لوصايا الزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله صالح، وسيرا على طريق أحرار اليمن ثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وأضاف الشيخ الشرجبي أن إشهار المكتب السياسي ” أتى في وقته المناسب”.

وأعرب عن ثقته بدفاع المكتب، سياسيا، عن الجمهورية اليمنية والهوية الوطنية والانتماء القومي العربي، كما تدافع المقاومة، عسكريا، عنها.

يشار إلى أن منطقة الحجرية، تضم نحو 12 مديرية تمثل نحو نصف مديريات محافظة تعز، غير اشتمالها على مديريتين تابعتين إداريا لمحافظة لحج.