عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 20 حوثيا بنيران الجيش الوطني جنوبي تعز

الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، مقتل 20 حوثيا خلال معارك عنيفة جنوبي محافظة تعز، جنوب البلاد.



وقال الجيش، في بيان، إن معارك عنيفة خاضتها قواته في جبهة "الأحكوم" في الريف الجنوبي من تعز على الحدود الإدارية من محافظة لحج الجنوبية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي حاولت الهجوم على مواقع للجيش اليمني، قبل أن يتم كسرها باتجاه بلدتي "الخزجة"، و"الراهدة".

وبحسب البيان، فقد أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

إلى ذلك، قال البيان في حصيلة نهاية لخسائر مليشيات الحوثي عقب شنها أوسع هجوم على مواقع الجيش اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب (شرق أنها أسفرت عن مقتل 65 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي فضلا عن تدمير 10 آليات قتالية.

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعما من التحالف امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.