عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي: لن نقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن

الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365

شدد الرئيس عبد ربه منصور هادي، على أن الشعب اليمني لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في بلاده.



وقال هادي للمبعوث الأممي، مارتن غريفثس، الأحد، إن "تصعيد الحوثيين في مأرب يؤكد عدم نيتهم في السلام".

حماية الممرات الدولية

من جهته، عبّر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ عن أمله بنجاح المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن.

وشدد ليندركينغ الأحد على ضرورة حماية الممرات الدولية ومنع التدخلات في المنطقة.

كما أكد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب.

وقف النار

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، كان أعلن يوم 22 مارس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

يشار إلى أن تلك المبادرة حصدت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.