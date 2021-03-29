محافظ شبوة يوقع عقد تنفيذ مشروع سفلتة طريق "الروضة - عمقين"

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الأحد، مع شركة ليدر انيرجي عقد تنفيذ سفلتة المرحلة الأولى من طريق (الروضة - عمقين) بمديرية الروضة، وبطول 10 كيلومتر.

وخلال التوقيع أكد المحافظ على أهمية وحيوية المشروع الذي سيستفيد منه عدد كبير من المواطنين من أبناء مديرية الروضة ويسهل عناء تنقل المواطنين على امتداد وادي عمقين.

وشدد على ضرورة إنجاز المشروع وفق المواصفات والمدة الزمنية المحددة.

وشهدت محافظة شبوة منذ تولي بن عديو قيادة المحافظة، مشاريع مختلفة في كافة المجالات، كما شهدت نهضة تنموية حرمت منها المحافظة طيلة العقود الماضية.

