شكرا لقرائتكم خبر عن بلا ملابس .. شاهد أخت ”هيفاء وهبي“ تستحم وتستعرض ”ما شاء الله على مؤخرتي“ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رولا يموت أخت ”هيفاء وهبي“ الغير شقيقة صور جديدة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت كاتبة : "تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي" .. ”ما شاء الله على مؤخرتي“.

وأحدثت الفنانة اللبنانية رولا يموت، أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو جرئ للغاية وهي تستحم بالمياه داخل منتجع صحي وعارية تمامًا.

وأثار الفيديو غضب متابعيها، خاصة وأنها دائمة إثارة الجدل بنشر صور وفيديوهات توصف بـ"الإباحية" تستعرض فيها جسدها بشكل مثير وجرئ.

لكن ما جعل البعض يهاجمها بشدة تعليقها على الفيديو الذي اعتبره البعض مستفزًا لذكر الله في وصف جسدها ومؤخرتها.

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